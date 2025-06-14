Экс-защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас заявил о желании поработать в России

Бывший испанский футболист Сесар Навас, выступавший за казанский «Рубин» и «Ростов», рассказал о намерении вернуться в Россию и поработать в качестве тренера.

«Конечно, я бы с удовольствием снова поработал в России. У меня остались прекрасные воспоминания о годах, проведённых в Казани и Ростове. Это был замечательный опыт, который сделал меня очень счастливым, и я был бы рад однажды вернуться к работе в российском футболе.

У меня есть тренерская лицензия UEFA PRO и лицензия спортивного директора, поэтому я могу работать на разных должностях в футбольном клубе. Пару недель назад мы с несколькими партнёрами приобрели команду «Конкенсе» из четвёртого испанского дивизиона. У клуба большой потенциал роста, и наша цель — подняться на дивизион выше, а через шесть-семь лет бороться за место в первом дивизионе. Я руковожу спортивной стороной в качестве генерального директора по футболу, и мы только начинаем. Мы здесь всего две недели, и нам предстоит много работы. Так что пока я занят приобретением опыта в управленческой сфере, но, как я уже сказал, я открыт для предложений от крупных клубов, и, конечно, я рассматриваю возможность возвращения в российский футбол», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сесар Навас является воспитанником мадридского «Реала». С февраля 2009-го по февраль 2019 года испанец выступал в России, после чего завершил футбольную карьеру. Всего на счету Наваса 250 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил четыре гола и оформил восемь результативных передач.