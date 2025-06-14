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В «Оренбурге» сообщили, что Саид Сахархизан испытывает сложности с вылетом из Ирана

В «Оренбурге» сообщили, что Саид Сахархизан испытывает сложности с вылетом из Ирана
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В пресс-службе «Оренбурга» сообщили, что нападающий Саид Сахархизан испытывает сложности с вылетом из Ирана. В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«Клуб на связи с Саидом Сахархизаном, с ним всё в порядке. Сложности с вылетом есть, но, надеемся, скоро они будут решены», — приводит слова представителя пресс-службы клуба ТАСС.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. В следующем сезоне клуб будет выступать в Мелбет Первой лиге.

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