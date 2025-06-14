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Матеус Кунья: для меня ни один клуб не сравнится с «Манчестер Юнайтед»

Матеус Кунья: для меня ни один клуб не сравнится с «Манчестер Юнайтед»
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Бразильский форвард Матеус Кунья поделился эмоциями от своего перехода в «Манчестер Юнайтед». Ранее игрок выступал за «Вулверхэмптон».

«Это самая распространённая фраза, которую можно сказать сейчас, но это мечта, ставшая реальностью. Может быть, людям со стороны моё решение непонятно. Но когда ты всегда мечтал играть здесь, легче принять это решение.

Для меня ни один клуб не сравнится с «Юнайтед». Конечно, я знаю, что это был тяжёлый сезон для всех. Думаю, моё решение показывает, чем этот клуб является для меня и чем, по моему мнению, он может стать.

Для меня этот клуб всегда был чем-то родным. Когда в детстве я играл на улице, на пляже, на гравийной площадке, мы называли эти поля «Олд Траффорд». Представьте себе!» — приводит слова Куньи официальный сайт клуба.

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