Макелеле высказался о шансах «Челси» на победу в АПЛ и Лиге чемпионов в новом сезоне

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле оценил шансы подопечных Энцо Марески на победу в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА в будущем сезоне.

«Я думаю, что у «Челси» дела идут хорошо. Они начинают [свой проект] очень медленно. Сначала они сменили много игроков и тренеров. Новый тренер [Энцо Мареска] позаботился о том, чтобы «Челси» хорошо завершил сезон. Они прошли в Лигу чемпионов и выиграли трофей [Лигу конференций]. Я думаю, что этот новый «Челси» может добиться успеха.

Нам нужно дождаться, когда «Челси» снова выиграет Премьер-лигу, и они начнут выстраивать стратегию и обретать стабильность. Но для меня самое главное — им нужно оставить Мареску, как это сделал «Пари Сен-Жермен» с Луисом Энрике.

Им нужна стабильность, если они хотят бороться за титул. Я фанат «Челси», я волновался, когда видел, как «Челси» боролся вначале при новых владельцах, но теперь они на позитивном пути и могут вернуть «Челси» прошлого, который был на высоком уровне», — приводит слова Макелеле BBC.