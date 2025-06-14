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Инфантино — о клубном ЧМ: весь мир поймёт, что здесь происходит нечто особенное

Инфантино — о клубном ЧМ: весь мир поймёт, что здесь происходит нечто особенное
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о значимости клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я исходил из ситуации в Европе, где есть все эти топовые клубы, есть великолепные соревнования, где выступают игроки со всего мира, но как футбольный болельщик я могу сказать, что (другие неевропейские) клубы никогда не получали настоящей сцены для выступления.

Для развития клубного футбола, который составляет 80 процентов мирового футбола, нам нужна глобальная конкуренция, чтобы предоставить возможности всем клубам, которые вкладывают большие средства в создание и развитие талантов.

Это вдохновляет так много людей в разных странах, так много детей, которые надеются, что могут стать частью чего-то важного. Так что это история, и я верю, я убеждён, что, как только турнир начнётся, весь мир поймёт, что здесь происходит нечто особенное», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

Турнир начнётся в США 15 июня. В матче-открытии сыграют «Интер Майами» и египетский «Аль-Ахли».

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