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Макелеле: мне нравится Джексон, но «Челси» нужны игроки лучше, если они хотят выиграть АПЛ

Макелеле: мне нравится Джексон, но «Челси» нужны игроки лучше, если они хотят выиграть АПЛ
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Экс-полузащитник «Челси» Клод Макелеле высказался о конкуренции в атаке «синих» между форвардом Николасом Джексоном и новичком Лиамом Делапом, который был приобретён у «Ипсвича» в летнее трансферное окно.

«Проект начинает приносить плоды. Будущее светлое. Требуется много молодых талантов, чтобы попытаться сделать «Челси» успешным. Мне нравится Николас Джексон. Мы не можем его критиковать. Но, конечно, «Челси» нужны игроки получше, если они хотят выиграть Премьер-лигу, и они также вернулись в Лигу чемпионов.

Им нужен был второй нападающий. Делап совместим с Джексоном и добавляет конкуренции. Джексон не может сделать всё в одиночку. Я ценю его. Он боролся весь сезон. Он хорошо поработал, забил много голов и сделал несколько голевых передач, но, конечно, ещё один нападающий приветствуется», — приводит слова Макелеле BBC.

В минувшем сезоне Николас Джексон принял участие в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах. Всего на счету нападающего 13 забитых мячей и пять результативных передач. За трансфер 22-летнего Лиама Делапа лондонцы заплатили «Ипсвичу» € 35,5 млн.

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