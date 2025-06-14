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Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
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Маскерано: это привилегия, что я могу тренировать команду, которая примет участие в КЧМ

Маскерано: это привилегия, что я могу тренировать команду, которая примет участие в КЧМ
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Главный тренер американского клуба «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о предстоящем клубном чемпионате мира, который начнётся 15 июня.

«Очевидно, что это привилегия. Это привилегия, что в наши дни я могу тренировать команду, которая примет участие в таком важном соревновании, как клубный чемпионат мира по футболу, и, конечно, это также большая ответственность», — приводит слова Маскерано FIFA Media в соцсети Х (ранее Twitter).

«Интер Майами» сыграет в одной группе с египетским «Аль-Ахли» (15 июня), «Порту» (19 июня) и «Палмейрасом» (24 июня). Финальная игра соревнования состоится 13 июля.

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