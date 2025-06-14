«Меньян — один из лучших в мире». Макелеле призвал «Челси» подписать французского вратаря

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле призвал руководство лондонского клуба осуществить трансфер французского вратаря «Милана» Мика Меньяна.

«Меньян — один из лучших в мире прямо сейчас, думаю, «Милан» не захочет, чтобы ушёл их лучший вратарь. Но если «Челси» сможет взять его, будет лучше, потому что для завоевания трофеев нужен хороший вратарь. Посмотрите на «ПСЖ», у них был молодой состав, но отличный вратарь Джанлуиджи Доннарумма. «Челси» нужны вратарь, нападающий и, возможно, вингер, чтобы бороться за Лигу чемпионов и Премьер-лигу в следующем сезоне», — заявил Макелеле в интервью BBC.

Ранее СМИ сообщали об интересе со стороны «Челси» к Мику Меньяну, чей контракт с «Миланом» истекает летом следующего года. По информации источников, стороны не смогли договориться о сумме компенсации за вратаря.