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Анхель Ортис продлил контракт с «Бетисом»

Анхель Ортис продлил контракт с «Бетисом»
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Защитник Анхель Ортис подписал новое соглашение с «Бетисом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Севильи.

Новый контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2029 года. В этом игроке коллектив видит замену Юссуфу Сабали, который ранее перешёл в «Аль-Духаиль». Анхель Ортис дебютировал за «бетикос» в прошлом сезоне, приняв участие в пяти матчах Ла Лиги.

По итогам прошедшего сезона «Бетис» занял шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, заработав 60 очков. Помимо этого, коллектив дошёл до финала Лиги конференций УЕФА, где уступил «Челси» со счётом 1:4.

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