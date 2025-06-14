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Зарплата Франка, возглавившего «Тоттенхэм», станет в три раза больше — The Times

Зарплата Франка, возглавившего «Тоттенхэм», станет в три раза больше — The Times
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Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк ощутимо улучшит своё материальное положение по сравнению с таковым в «Брентфорде». Об этом сообщает The Times.

Согласно источнику, за три года по контракту со «шпорами» специалист получит £ 8 млн (€ 9,4 млн), это более чем в три раза больше, чем он зарабатывал, находясь в стане «пчёл».

Датский специалист возглавлял «Брентфорд» с октября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу занял 17-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, заработав 38 очков, а также выиграл Лигу Европы. «Брентфорд» завершил сезон на 10-м месте (56 очков).

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