Кунья поделился воспоминаниями о своём первом матче с «Манчестер Юнайтед» в 2017 году

Новичок «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился воспоминаниями о своей первой игре с английским клубом. Бразильский форвард, которому на тот момент было 17 лет, выступал за «Коритибу» на товарищеском турнире в США в 2017 году.

«У меня есть фотография с моей первой игры против «Юнайтед». Не знаю почему, но я всегда храню эту фотографию в своём телефоне. Что-то внутри меня говорило, что однажды мы будем вместе!

И я думаю, что эта игра стала самой большой переменой в моей жизни, потому что в то время я играл за «Коритибу» и, когда они играли против «Юнайтед», я был ещё молод — кажется, соревнования были до 20 лет, и тогда мне было 17 или 18.

Я помню, как директор, который в то время летал с «Юнайтед», пошёл спросить у директора «Коритибы», кто я такой. А наш директор подходит ко мне и говорит: «Слушай, тебя могут перевести в первую команду, ребята из «Юнайтед» решили поинтересоваться тобой.

И я так обрадовался, представляя себе сон, в котором я перехожу в «Юнайтед», а после этого разговоры прекратились! Но, думаю, после этого швейцарский клуб «Сьон» подумал: «Если этому парню есть о чём поговорить с директором «Юнайтед», то мы должны выбрать его! Что касается этой игры, я думаю, что именно с неё я начал свой путь.

Я помню только, что это была важная игра для нас. «Манчестер Юнайтед» был самым большим клубом в этом соревновании. Я не помню ничего, кроме счастья. Волнение от игры против «Юнайтед», это было что-то, что я не могу объяснить, это было… вау! Это стало мечтой», — приводит слова Куньи официальный сайт клуба.