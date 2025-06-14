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Сразу два футболиста «Манчестер Сити» могут перебраться в «Арсенал» — talkSPORT

Сразу два футболиста «Манчестер Сити» могут перебраться в «Арсенал» — talkSPORT
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Два полузащитника «Манчестер Сити» могут продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщает издание talkSPORT, к уходу из стана горожан в летнее трансферное окно близки вингеры Джек Грилиш и Филип Фоден.

По данным источника, оба игрока могут оказаться в «Арсенале», главным тренером которого является Микель Артета, хорошо знакомый с футболистами по совместной работе в бытность ассистентом главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

Сообщается, что на Грилиша, который не был включён в заявку своей команды на клубный чемпионат мира, также претендуют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Фоден, в свою очередь, может покинуть «Манчестер Сити», чтобы перезапустить карьеру.

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