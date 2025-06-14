Антон Миранчук высказался о мотивации выступать за сборную России

Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о мотивации приезжать в национальную команду, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«У нас мотивация простая: есть товарищеские матчи, все понимают, что в данной ситуации это единственный вариант, поэтому все приезжают. Опять же, это больше о том, чтобы наиграть связи, увидеться с ребятами. Никто не задумывается, вернут — очень хорошо, нет — значит, пока так», — приводит слова Миранчука «РИА Новости Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и оформил три результативные передачи. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.