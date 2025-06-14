ЖФК «Зенит» обыграл «Ростов», забив пять голов в матче Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.
Россия — Суперлига (ж) . 12-й тур
14 июня 2025, суббота. 17:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Гживиньска – 11' 2:0 Андреева – 25' 3:0 Жаркова – 70' 4:0 Трофимова – 72' 5:0 Андреева – 86'
Габриэла Гживиньска открыла счёт на 11-й минуте, Алёна Андреева удвоила преимущество «Зенита» на 25-й минуте. Медея Жаркова отличилась на 70-й минуте, а на 72-й минуте Наталья Трофимова реализовала пенальти. На 86-й минуте Андреева оформила дубль.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, заработав 29 очков. «Ростов» замыкает таблицу с тремя очками в активе.
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