ЖФК «Зенит» обыграл «Ростов», забив пять голов в матче Суперлиги

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.

Габриэла Гживиньска открыла счёт на 11-й минуте, Алёна Андреева удвоила преимущество «Зенита» на 25-й минуте. Медея Жаркова отличилась на 70-й минуте, а на 72-й минуте Наталья Трофимова реализовала пенальти. На 86-й минуте Андреева оформила дубль.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, заработав 29 очков. «Ростов» замыкает таблицу с тремя очками в активе.