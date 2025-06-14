Объявлен полный состав тренерского штаба Карпина в «Динамо»

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Стали известны имена ассистентов нового главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Напомним, 13 июня пресс-службы бело-голубых объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

Как сообщает телеграм-канал «Динамо», помощниками Карпина в клубе станут исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых в концовке сезона-2024/2025 Ролан Гусев и экс-защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк. Функции тренера по физической подготовке будет исполнять Луис Касайс Мартинес.

Кроме того, помощником тренера по физической подготовке станет Иван Карандашов, тренером по работе с вратарями — Дмитрий Изотов, а аналитиками — Алексей Радевич и Андрей Панов. Сообщается, что команда приступит к тренировкам 16 июня.