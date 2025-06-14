ЦСКА может возглавить швейцарский тренер

Бывший главный тренер «Базеля» Фабио Челестини может возглавить ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что специалист является главным кандидатом на пост тренера ЦСКА и подпишет с армейцами контракт на два года. Отмечается, что переговоры специалиста с красно-синими уже состоялись. Ранее Челестини работал в «Люцерне», «Сьюне» и других командах. По итогам сезона-2016/2017 Фабио был признан лучшим тренером швейцарской Суперлиги.

В прошлом сезоне главным тренером ЦСКА был Марко Николич, который перешёл в греческий АЕК. Армейцы заняли третье место в высшем дивизионе российского первенства, а также выиграли Фонбет Кубок России.