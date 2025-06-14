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Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону» — Mundo Deportivo

Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону» — Mundo Deportivo
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Тьяго Алькантара может вернуться в каталонский клуб в качестве помощника главного тренера Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, Флик с самого начала работы в «блаугране» хотел пригласить Алькантару, который стал бы связующим звеном между тренерским штабом и командой: Тьяго находился в системе сине-гранатовых с 2004 по 2013 год. В начале прошлого сезона Алькантара уже возвращался на небольшой период времени в команду, этим летом специалист вновь может оказаться в каталонском коллективе.

Алькантара готов сотрудничать с Фликом, стороны обсуждают детали совместной работы. На данный момент неизвестно, в какой именно роли Тьяго приступит к своим обязанностям.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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