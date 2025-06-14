Кафанов назвал имя вратаря с наибольшей перспективой перейти в зарубежный клуб

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал российского голкипера с наибольшей перспективой к переходу в зарубежный клуб.

«Сейчас в России очень много вратарей. Если говорить о том, кто из них может уехать за границу, то всё будет зависеть от того, когда мы вернёмся к еврокубкам. Если в ближайшее время, то Агкацев. Если возвращение состоится позже, может появиться кто-то ещё», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Агкацеву 23 года, он является выпускником системы «Краснодара». В завершившемся сезоне голкипер провёл 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Станислава в € 7,5 млн.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.