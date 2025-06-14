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Василий Березуцкий покинул «Сабах»

Василий Березуцкий покинул «Сабах»
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Азербайджанский «Сабах» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Сабах» сообщает о принятии решения о расторжении контракта с главным тренером Василием Березуцким по обоюдному согласию в связи с семейными обстоятельствами.

Клуб выражает глубокую признательность Василию Владимировичу за профессионализм, ответственный подход к работе и весомый вклад в развитие команды. «Сабах» вписал значимую и символичную страницу в историю клуба, впервые выиграв под его руководством Кубок Азербайджана.

Мы выражаем наилучшие пожелания Василию Березуцкому и его семье, а его супруге желаем скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — сказано в сообщении «Сабаха».

Василий Березуцкий работал в «Сабахе» с 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, заработав 48 очков (10 побед, 18 ничьих, восемь поражений), а также впервые в истории взяла Кубок Азербайджана.

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