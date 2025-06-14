Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини станет новым главным тренером ЦСКА

Фабио Челестини станет новым главным тренером ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер швейцарского «Базеля» Фабио Челестини подпишет контракт с московским ЦСКА в ближайшие два дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Один из ключевых руководителей ЦСКА Евгений Шевелёв находится в Европе, где завершает сделку.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» в период с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
«Мы разочарованы». Почему Николич вдруг ушёл из ЦСКА и кого хотят назначить вместо него?
Официально
«Мы разочарованы». Почему Николич вдруг ушёл из ЦСКА и кого хотят назначить вместо него?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android