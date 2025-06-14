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Александр Тарханов: «Динамо» только выиграло от назначения Карпина

Александр Тарханов: «Динамо» только выиграло от назначения Карпина
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о назначении Валерия Карпина, возглавляющего сборную России, в московское «Динамо».

«Карпин провёл большую работу в сборной. Единственное, когда начнутся отборочные матчи, тогда будет сложнее совмещать. В таком случае Карпину придётся выбирать клуб или сборную. Но на данном этапе у нас нет никаких международных соревнований, поэтому это нормально. Сейчас «Динамо» только выиграло от назначения Карпина. Это российский и знающий тренер», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года. Перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов».

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