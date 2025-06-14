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Новичок «Манчестер Сити» Аит-Нури: Гвардиола может многое улучшить во мне

Новичок «Манчестер Сити» Аит-Нури: Гвардиола может многое улучшить во мне
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Новичок «Манчестер Сити» и защитник сборной Алжира Райан Аит-Нури поделился эмоциями от начала совместной работы с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Он может многое улучшить во мне, мы знаем, что он лучший тренер в мире, и видели в последние несколько лет, что «Манчестер Сити» делал на поле — это было невероятно! Я очень счастлив, очень рад начать работать с ним каждый день. Уверен, я буду совершенствоваться и прогрессировать на поле», — приводит слова Аита-Нури City Xtra.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт Аита-Нури с «Вулверхэмптоном» действовал до лета 2026 года. Алжирец стал первым новичком «Сити» в летнее трансферное окно.

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