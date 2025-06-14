«В России сложнее работать, чем в Швейцарии». Тарханов — о Челестини в ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении на пост главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини, ранее работавшего в швейцарском «Базеле». По информации «Чемпионата», специалист подпишет контракт с московским клубом в ближайшие два дня.

«В России сложнее работать, чем в Швейцарии. У ЦСКА хорошая команда и футболисты. Всё может быть. Челестини может справиться, но хотелось бы видеть российских тренеров. Даже если Челестини назначат, нужно, чтобы рядом были российские тренеры. Если это супертренер, он должен чему-то научить наших тренеров, помимо команды», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.