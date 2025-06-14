Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В России сложнее работать, чем в Швейцарии». Тарханов — о Челестини в ЦСКА

«В России сложнее работать, чем в Швейцарии». Тарханов — о Челестини в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении на пост главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини, ранее работавшего в швейцарском «Базеле». По информации «Чемпионата», специалист подпишет контракт с московским клубом в ближайшие два дня.

«В России сложнее работать, чем в Швейцарии. У ЦСКА хорошая команда и футболисты. Всё может быть. Челестини может справиться, но хотелось бы видеть российских тренеров. Даже если Челестини назначат, нужно, чтобы рядом были российские тренеры. Если это супертренер, он должен чему-то научить наших тренеров, помимо команды», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android