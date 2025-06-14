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Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак»

Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак»
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Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный близок к переходу в московский «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Минувший сезон экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.

Напомним, «Химки» завершили сезон на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, но не смогли пройти лицензирование для участия в будущем сезоне чемпионата России. По итогам сезона Антон Заболотный вошёл в тройку лучших футболистов «Химок» по версии болельщиков, уступив в голосовании полузащитнику Лукасу Вере.

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