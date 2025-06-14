Названы два игрока, которые являются планом Б «Манчестер Юнайтед» на случай срыва Мбемо

«Манчестер Юнайтед» определился с кандидатами на усиление атаки на случай срыва трансфера форварда «Брентфорда» Брайана Мбемо. Как сообщает ESPN, если «красным дьяволам» не удастся осуществить переход 25-летнего камерунца, основными целями станут Антуан Семеньо из «Борнмута» и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

По данным источника, оба игрока были связаны с переходом в «Тоттенхэм», но, если лондонцы подпишут контракт с Брайаном Мбемо, «Манчестер Юнайтед» сможет достичь успеха в переговорах с Эзе и Семеньо. Напомним, ранее сообщалось, что «МЮ» является фаворитом в гонке за подписание Мбемо, но «шпоры» в последнее время предприняли попытку перехватить футболиста.

12 июня столичную команду возглавил бывший тренер Мбемо Томас Франк, а самого игрока может привлечь перспектива участия в Лиге чемпионов УЕФА, куда «Тоттенхэм» квалифицировался в статусе победителя Лиги Европы.