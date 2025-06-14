«Балтика» продлила контракт с Амиром Мохаммадом

Калининградская «Балтика» официально объявила о продлении контакта с 29-летним защитником Амиром Мохаммадом. Новое соглашение заключено до 31 мая 2027-го.

«Поздравляем Амира с верным выбором», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Защитник перешёл в калининградский клуб в июле 2024-го. За это время Амир принял участие в 33 матчах, отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Ранее Мохаммад выступал за «Химки», «КАМАЗ», курский «Авангард» и махачкалинский «Анжи».

«Балтика» по итогам минувшего сезона выиграла Первую лигу и спустя год вернулась в РПЛ. Команду возглавляет Андрей Талалаев.