ФИФА поменяет места некоторым фанатам на КЧМ для создания видимости аншлага — Daily Mail

ФИФА хочет создать видимость аншлага на трибунах во время клубного чемпионата мира, для этого некоторым болельщикам поменяют места на стадионе. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, фанаты, таким образом, окажутся ближе к телекамерам, что и создаст желаемый эффект. Некоторые болельщики обнаружили, что их места на трибунах были изменены.

Отмечается, что никто из фанатов не окажется на местах более низкой ценовой категории, некоторым из них достанутся места лучше тех, на которых они должны были находиться. Источники в ФИФА подчёркивают, что это привычная практика для всех крупных турниров, это способствует более торжественной атмосфере всего мероприятия.

Турнир начнётся в США 15 июня. В матче-открытии сыграют «Интер Майами» и египетский «Аль-Ахли».