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ФИФА поменяет места некоторым фанатам на КЧМ для создания видимости аншлага — Daily Mail

ФИФА поменяет места некоторым фанатам на КЧМ для создания видимости аншлага — Daily Mail
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ФИФА хочет создать видимость аншлага на трибунах во время клубного чемпионата мира, для этого некоторым болельщикам поменяют места на стадионе. Об этом сообщает Daily Mail.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно источнику, фанаты, таким образом, окажутся ближе к телекамерам, что и создаст желаемый эффект. Некоторые болельщики обнаружили, что их места на трибунах были изменены.

Отмечается, что никто из фанатов не окажется на местах более низкой ценовой категории, некоторым из них достанутся места лучше тех, на которых они должны были находиться. Источники в ФИФА подчёркивают, что это привычная практика для всех крупных турниров, это способствует более торжественной атмосфере всего мероприятия.

Турнир начнётся в США 15 июня. В матче-открытии сыграют «Интер Майами» и египетский «Аль-Ахли».

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