Иммобиле может вернуться в чемпионат Италии — Corriere dello Sport

Нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле может вернуться в Серию А. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Согласно источнику, «Фиорентина» ищет замену Мойзе Кину на случай, если тот покинет команду. Альтернативными вариантами являются Эдин Джеко, который ранее ушёл из «Фенербахче», Фотис Иоаннидис из «Панатинаикоса» и Кристиан Шпенди из «Чезены».

«Милан» также претендует на игрока, агент Иммобиле посетил тренировочную базу клуба.

Отмечается, что команда из Флоренции уже предложила Чиро контракт на два года.

В 41 матче прошедшего клубного сезона Чиро Иммобиле забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи.