Новичок «Манчестер Сити» Шерки: думаю, я провёл лучший сезон в своей карьере

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился мыслями о своей игре в прошедшем сезоне, в котором француз выступал за «Лион».

«Думаю, я провёл лучший сезон в своей карьере, сумев сделать так, чтобы люди говорили только о хорошем: о моих передачах, дриблинге… Я не слышу, чтобы многие говорили о необоснованной критике, которой я подвергался. Очень немногие игроки сохранили бы спокойствие и дали бы отпор.

Я доволен своим сезоном, даже если могу выступить в 18 раз лучше. Сегодня моё единственное желание — быть на поле… Думаю, я сделал шаг вперёд во всех аспектах: эффективность, работа в обороне, усилия без мяча… Все знают мой атакующий стиль, дриблинг, пас… Больше всего я работал не над этим, а над тем, чтобы понять, кем я хочу стать, а это и есть разница.

Всё, что происходило со мной раньше, сделало возможным то, что я сделал в этом году. Я взял все свои сильные стороны и добавил их к тому, что мне нужно было улучшить, чтобы провести такой сезон, как этот», — приводит слова Шерки City Xtra.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.