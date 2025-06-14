Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шинник» объявил о переходе в команду воспитанника «Спартака»

«Шинник» объявил о переходе в команду воспитанника «Спартака»
Комментарии

Состав «Шинника» пополнил 28-летний российский полузащитник Кирилл Маляров. О переходе сообщила пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что футболист подписал со своей новой командой контракт на два года.

Кирилл Маляров является воспитанником московского «Спартака». В своей карьере полузащитник выступал за такие клубы, как «Ротор», «Ростов» и «Балтика». С января 2025 года Маляров защищал цвета «Нефтехимика». На счету хавбека гол и результативная передача в 18 матчах Мелбет Первой лиги и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

«Кирилл, добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — говорится в телеграм-канале «Шинника».

Материалы по теме
Как же мощно завершилась Первая лига! Итоги сезона и полные расклады. Видео
Видео
Как же мощно завершилась Первая лига! Итоги сезона и полные расклады. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android