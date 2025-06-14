«Шинник» объявил о переходе в команду воспитанника «Спартака»

Состав «Шинника» пополнил 28-летний российский полузащитник Кирилл Маляров. О переходе сообщила пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что футболист подписал со своей новой командой контракт на два года.

Кирилл Маляров является воспитанником московского «Спартака». В своей карьере полузащитник выступал за такие клубы, как «Ротор», «Ростов» и «Балтика». С января 2025 года Маляров защищал цвета «Нефтехимика». На счету хавбека гол и результативная передача в 18 матчах Мелбет Первой лиги и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

«Кирилл, добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — говорится в телеграм-канале «Шинника».