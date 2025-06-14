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«Марсель» объявил о трансфере защитника сборной Англии U21

«Марсель» объявил о трансфере защитника сборной Англии U21
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Французский «Марсель» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника Си Джея Игана-Райли. Отмечается, что 22-летний английский футболист присоединился к клубу после успешного прохождения медицинского обследования.

В данный момент Иган-Райли выступает на чемпионате Европы — 2025 среди сборных до 21 года, представляя Англию.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Бёрнли». Защитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В общей сложности Иган-Райли провёл на поле 3705 минут.

Си Джей является воспитанником академии «Манчестер Сити». Также англичанин на правах аренды выступал за шотландский «Хиберниан» и нидерландский «Йонг ПСВ».

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