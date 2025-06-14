Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Куанса: нахожусь в хорошем положении для следующего шага

Защитник «Ливерпуля» Куанса: нахожусь в хорошем положении для следующего шага
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса высказался о своей карьере.

«Многое меняется. Я не слишком высоко и не слишком низко оцениваю своё нынешнее положение.

Думаю, я могу извлечь много уроков из трёх сезонов, проведённых в профессиональном футболе. Начиная с «Бристоль Роверс» (футболист выступал за этот клуб на правах аренды в 2023 году. — Прим. «Чемпионата») и до сегодняшнего дня, если смотреть на весь путь и оглядываться назад, то можно сказать, что я нахожусь в очень хорошем положении для следующего шага. Нужно усердно работать и сосредоточиться на том, что я могу контролировать.

Что касается будущего, то оно будет наилучшим, если я не стану опускать голову и продолжу работать», — приводит слова Куансы The Athletic.

Футболист находится в системе «красных» с 2008 года.

Материалы по теме
Известны три трансферные цели «Ливерпуля» после подписания Вирца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android