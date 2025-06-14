Защитник «Ливерпуля» Куанса: нахожусь в хорошем положении для следующего шага

Центральный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса высказался о своей карьере.

«Многое меняется. Я не слишком высоко и не слишком низко оцениваю своё нынешнее положение.

Думаю, я могу извлечь много уроков из трёх сезонов, проведённых в профессиональном футболе. Начиная с «Бристоль Роверс» (футболист выступал за этот клуб на правах аренды в 2023 году. — Прим. «Чемпионата») и до сегодняшнего дня, если смотреть на весь путь и оглядываться назад, то можно сказать, что я нахожусь в очень хорошем положении для следующего шага. Нужно усердно работать и сосредоточиться на том, что я могу контролировать.

Что касается будущего, то оно будет наилучшим, если я не стану опускать голову и продолжу работать», — приводит слова Куансы The Athletic.

Футболист находится в системе «красных» с 2008 года.