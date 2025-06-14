«Манчестер Юнайтед» определился с новым форвардом на случай срыва трансфера Дьёкереша

Английский «Манчестер Юнайтед» активизировался в поисках нового нападающего на случай, если форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш не захочет переходить в команду. Как сообщает Footmercato, целью «красных дьяволов» стал нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры о потенциальном трансфере с агентами игрока, а также связался с немецким клубом. Напомним, ранее сообщалось, что Дьёкереш отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» и ждёт, когда лондонский «Арсенал» сделает новое предложение «Спортингу».

Уго Экитике перебрался в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом прошлого года за € 16,5 млн. В минувшем сезоне на его счету 22 гола и 12 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в € 75 млн.