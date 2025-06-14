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Мостовой — о Челестини в ЦСКА: уже хорошо, что это футбольный человек

Мостовой — о Челестини в ЦСКА: уже хорошо, что это футбольный человек
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил возможное назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Посмотрим, что покажет Челестини. Уже хорошо, что это футбольный человек. Но цыплят по осени считают, поэтому оценивать его работу мы будем позднее. Конечно, неоднозначная кандидатура. Если сейчас спросить про него 10 человек, девять скажут, что не знают Челестини. Но судить будем по результату. У нас много было и нефутбольных людей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.

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