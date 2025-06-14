Матеус Кунья рассказал, какой игрок «МЮ» служил для него примером в прошлом

Новичок «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья рассказал, какой игрок «красных дьяволов» служил для него примером в прошлом.

«Я помню весь состав того периода, когда я начал следить за ними. Мне нравится, что впереди был Уэйн Руни. Вот это да! Он тот, в ком, как мне кажется, есть много особенностей моей игры, ведь я всегда отдаю всего себя. Тогда он был десятым номером, и всем нравились навыки игрока в этой футболке, он всегда приносил команде многое. Он выходит на газон, чтобы забрать мяч, такая энергия в нём была большим примером для меня.

Конечно, я могу упомянуть ещё многих игроков. Криштиану Роналду все знают, о нём легко говорить. Но и Райан Гиггз тоже. Все! Я могу упомянуть всю команду, знаете, она начиналась с Эдвина ван дер Сара в воротах, Рио Фердинанда, Неманьи Видича, защитников. Пол Скоулз, вау, Майкл Кэррик. Эта команда оказала на меня большое влияние в подростковом возрасте», — приводит слова Куньи официальный сайт клуба.