«Бавария» может перехватить Шешко у «Арсенала», заплатив € 88 млн — Bild

Форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко может остаться в немецкой Бундеслиге. Как сообщает издание Bild, мюнхенская «Бавария» собирается осуществить трансфер 22-летнего словенца в летнее трансферное окно. Потенциальная сделка оценивается в € 88 млн.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за подписание нападающего «РБ Лейпциг» является английский «Арсенал», который также ищет усиления атаки летом. По данным источника, чемпионы Германии проявляют предметный интерес к Шешко ещё с прошлого лета.

В минувшем сезоне Беньямин Шешко принял участие в 45 матчах «РБ Лейпциг». На его счету 21 гол и шесть результативных передач в Лиге чемпионов УЕФА, Бундеслиге и Кубке Германии.