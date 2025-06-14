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Компани планирует использовать Кейна в полузащите, если в «Баварию» перейдёт Шешко — Bild

Компани планирует использовать Кейна в полузащите, если в «Баварию» перейдёт Шешко — Bild
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани определил новую роль для форварда команды Гарри Кейна, если в летнее трансферное окно состав мюнхенцев пополнит нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. Как сообщает издание Bild, англичанин может переквалифицироваться в полузащитника.

По данным источника, тренер чемпионов Германии изучает возможности совместного использования двух нападающих, если сделка по Шешко состоится. Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заплатить за переход 22-летнего словенца € 88 млн.

Отмечается, что Кейн редко использовался на позиции атакующего полузащитника, но его манера игры с уклоном на смещение в глубину и длинные передачи может позволить нападающему адаптироваться к новой роли. Кроме того, в пример приводится соотечественник Кейна Уэйн Руни, который ближе к финалу карьеры стал действовать на позиции центрального полузащитника.

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