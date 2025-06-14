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«Он не тот, кого я уважаю». Монтоливо — о вероятном назначении Гаттузо в сборную Италии

«Он не тот, кого я уважаю». Монтоливо — о вероятном назначении Гаттузо в сборную Италии
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Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо отреагировал на новость о вероятном назначении 47-летнего Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной команды.

«Скажем так, он не тот человек, которого я уважаю. Очевидно, я надеюсь, что со сборной Италии у него всё сложится как можно лучше», — приводит слова Монтоливо Football Italia.

Отметим, что ранее Гаттузо возглавлял «Милан». За два года под руководством Дженнаро Монтоливо провёл всего 17 матчей.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

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