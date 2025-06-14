Газинский: игроков сборной России называли брёвнами? На ЧМ‑2018 удалось доказать обратное

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился мнением, что национальной команде удалось достойно ответить критикам, удачно выступив на домашнем чемпионате мира — 2018. Россияне дошли до стадии 1/4 финала.

— А правда, что вас брёвнами называли болельщики?

— Да наверное, я не удивлюсь (смеётся). Перед такими турнирами страна должна была объединиться и помочь сборной ментально и морально. Но тяжело судить, я думаю, что все хотят видеть результат здесь и сейчас. Слава богу, нам на турнире удалось доказать обратное, — сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

35-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024 году. Всего в составе краснодарской команды полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. В сезоне-2024/2025 Газинский стал чемпионом в составе «быков». В конце мая клуб объявил о его уходе.