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Пике — об Энрике: невероятный специалист с менталитетом настоящего лидера

Пике — об Энрике: невероятный специалист с менталитетом настоящего лидера
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился впечатлениями от работы под руководством нынешнего главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике.

«Я с ним знаком, у меня была возможность играть под его руководством на протяжении трёх сезонов. Он невероятный специалист с менталитетом настоящего лидера. Энрике всегда давал понять, что он не нуждается в суперзвёздах – ему нужен коллектив, который в едином порыве будет сражаться ради общей цели. И такая команда сейчас у него сейчас.

После ухода Мбаппе – а это была огромная проблема – «ПСЖ» стал больше похож на команду. Он показывал лучший футбол в Европе и победил «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Полагаю, фанаты «ПСЖ» должны гордиться тем, чего команда смогла достичь», – приводит слова Пике Mundo Deportivo.

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