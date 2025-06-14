Сегодня, 14 июня, состоялись два матча 22-го розыгрыша чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года в Румынии. В турнире принимают участие восемь национальных команд, разделённых на две группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U19 14 июня:

Группа В. Англия — Норвегия — 2:2;

Группа В. Германия — Нидерланды — 0:3.

Финал турнира состоится 26 июня.

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.