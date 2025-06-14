Кафу: надеюсь, что Неймар вернёт свою оптимальную форму и выступит на ЧМ-2026

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу оценил карьеру нападающего «Сантоса» Неймара.

«Неймар на протяжении своей карьеры достиг меньше, чем мог бы? Нет, я так не считаю. Он выиграл всё, кроме чемпионата мира, – а этот турнир в одиночку не выиграешь. Сейчас у него есть команда, которая способна оказать ему максимальную поддержку.

Поэтому я надеюсь, что он вернёт свою оптимальную форму и следующим летом будет играть за сборную», — приводит слова Кафу La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Неймар сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и три голевые передачи.