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Дьёкереш отказал «Манчестер Юнайтед» и ждёт предложения «Арсенала» ради ЛЧ — The Guardian

Дьёкереш отказал «Манчестер Юнайтед» и ждёт предложения «Арсенала» ради ЛЧ — The Guardian
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» и ждёт перехода в «Арсенал». Как сообщает издание The Guardian, переход в лондонский клуб стал бы для шведского нападающего «трансфером мечты».

По данным источника, главной причиной стремления 27-летнего форварда присоединиться к команде Микеля Артеты является желание выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Ранее сообщалось, что «Спортинг» запрашивает за своего лучшего бомбардира € 80 млн.

В минувшем сезоне Виктор Дьёкереш принял участие в 52 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 54 забитых мяча и 13 результативных передач. Нынешний контракт шведа со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.

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