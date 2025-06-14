Полузащитник «Атлетико» Де Пауль — о матче с «ПСЖ»: сыграем с великой командой

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 15 июня.

«В раздевалке очень хорошая атмосфера, есть энтузиазм. Будем играть матч за матчем в надежде, что уедем отсюда в последний день расписания турнира. Это докажет, что команда всё сделала правильно. Думаю, что «Атлетико» всегда опасен, мы завоевали уважение каждой команды, в каждом турнире наш коллектив будет главным героем.

Нам предстоит сыграть с действующим чемпионом Европы — великой командой с великим тренером. Но у каждого коллектива есть слабые места, как и у нас, постараемся сделать на этом акцент, чтобы начать с трёх очков, которые будут важны», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.