Тареми пропустит КЧМ, ранее игрок «Интера» не смог вылететь из Ирана — Скира

Иранский нападающий «Интера» Мехди Тареми пропустит клубный чемпионат мира, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее футболист не смог покинуть свою страну из-за ракетных обстрелов.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«Интер» находится в США, где готовится принять участие в клубном чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт с 14 июня по 13 июля, в нём примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов.