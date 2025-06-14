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Тареми пропустит КЧМ, ранее игрок «Интера» не смог вылететь из Ирана — Скира

Тареми пропустит КЧМ, ранее игрок «Интера» не смог вылететь из Ирана — Скира
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Иранский нападающий «Интера» Мехди Тареми пропустит клубный чемпионат мира, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее футболист не смог покинуть свою страну из-за ракетных обстрелов.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«Интер» находится в США, где готовится принять участие в клубном чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт с 14 июня по 13 июля, в нём примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов.

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