Вирц мог заработать в «Баварии» на € 24 млн больше, чем в «Ливерпуле» — Фальк

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц отказался от более выгодного предложения мюнхенской «Баварии» ради перехода в английский «Ливерпуль». Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк для издания The Daily Briefing, действующие чемпионы Германии были готовы предложить игроку на € 24 млн больше, чем он будет зарабатывать в «Ливерпуле».

Напомним, по данным СМИ, зарплата Флориана Вирца в английском клубе составит € 20-22 млн. При этом отмечается, что «Бавария» продолжает считать сумму трансфера в размере € 140 млн за игрока завышенной.

Кроме того, в мюнхенском клубе, по данным источника, рады, что им не придётся менять тактическую схему с двумя вингерами. В случае согласия Вирца на переход его нужно было бы разместить на поле с другим атакующим полузащитником — Джамалом Мусиалой. Ранее сообщалось, что Флориан Вирц согласовал все условия с «Ливерпулем».