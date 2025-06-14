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Пиоли в июле подпишет с «Фиорентиной» трёхлетний контракт — Романо

Пиоли в июле подпишет с «Фиорентиной» трёхлетний контракт — Романо
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Итальянский специалист Стефано Пиоли, возглавляющий «Аль-Наср», подпишет трёхлетний контракт «Фиорентиной» в июле, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устная договорённость между сторонами уже достигнута. Официальные шаги последуют в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что одной из главных трансферных целей Пиоли в итальянском клубе будет 39-летний нападающий Эдин Джеко, у которого в конце июня завершается контракт с «Фенербахче».

«Аль-Наср» под руководством Пиоли занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Итальянец возглавил команду в сентябре 2024 года. Ранее Пиоли работал в «Болонье», «Лацио», «Интере», «Фиорентине» и «Милане».

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