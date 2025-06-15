В субботу, 14 июня, состоялись четыре матча чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 14 июня:

Группа А. Испания — Румыния — 2:1;

Группа С. Франция — Грузия — 3:2;

Группа С. Португалия — Польша — 5:0;

Группа А. Словакия — Италия — 0:1.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.