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Названа причина, по которой «Бавария» не может осуществить трансфер Уильямса из «Атлетика»

Названа причина, по которой «Бавария» не может осуществить трансфер Уильямса из «Атлетика»
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Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс является главной целью «Баварии» на лето. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк для издания The Daily Briefing, сумма потенциального трансфера игрока составляет € 60 млн, что не является проблемой для действующих чемпионов Германии.

Однако, по данным источника, «Бавария» не может удовлетворить запросы испанца по условиям контракта. Таким образом, мюнхенцы не смогут закрыть сделку, пока не разгрузят зарплатную ведомость. Для подписания контракта с Нико Уильямсом, как сообщается, «Бавария» должна расстаться с вингером Кингсли Команом.

По данным СМИ, интерес к французу проявляют клубы из Саудовской Аравии. Уильямс, в свою очередь, привлёк внимание таких команд, как «Арсенал» и «Челси», которые тоже могут составить «Баварии» конкуренцию в борьбе за подпись игрока.

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