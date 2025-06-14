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В новом музее «Рейнджерс» поместили письмо Алекса Фергюсона Дику Адвокату — The Sun

В новом музее «Рейнджерс» поместили письмо Алекса Фергюсона Дику Адвокату — The Sun
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Шотландский «Рейнджерс» открыл новый клубный музей. Первым гостем стал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, игравший за «джерс» с 1967 по 1969 год. Внимание специалиста привлекло письмо, которое тот написал Дику Адвокату, который в качестве главного тренера команды в сезоне-1998/1999 стал чемпионом Шотландии, а также взял Кубок страны и Кубок лиги. Об этом сообщает The Sun.

«Дорогой Дик! В этом небольшом письме я хочу поздравить тебя и твоих футболистов с треблом. Я знаю, как непросто поддерживать уровень физической подготовки и целеустремлённость для завоевания всех трёх трофеев, но твои игроки справились со всем наилучшим образом.

Пожалуйста, передай мои искренние поздравления своему штабу. С уважением, Алекс Фергюсон», — приводит текст письма The Sun.

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